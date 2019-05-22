شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضي 22/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، استقبال بعثة نهضة بركان فى مطار القاهرة بالورود والطبل البلدى .

شاهد.. استقبال بعثة نهضة بركان فى مطار القاهرة بالورود والطبل البلدى

حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على رد حفأوة الاستقبال لبعثة نهضة بركان المغربى، التى وصلت صباح اليوم، إلى مطار القاهرة.

تذكرتى: فى حالة بيع تذاكر كأس الأمم لأخرين سيمنع البائع والمشترى من حضور المباريات

أكدت شركة تذكرتى، إنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حالة البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

كشف خافيير أجيرى المدير ألفنى لمنتخب ألفراعنة عن قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المرتقب إقامتها فى مصر يونيو المقبل.

يستضيف ستاد بتروسبورت المران الأول لفريق نهضة بركان المغربى، استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية .

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أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ، أن الدورى فى مصر ماشى بكلمة عليا الطلاق ، مؤكدا أن المجاملات الصارخة لبعض مسئولى الأندية من الجبلاية تعد السبب الرئيسى وراء ألفشل فى عدم إنهاء مسابقة الدورى قبل إقامة كأس الأمم الأفريقية.

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ، أن الدورى فى مصر ماشى بكلمة عليا الطلاق ، مؤكدا أن المجاملات الصارخة لبعض مسئولى الأندية من الجبلاية تعد السبب الرئيسى وراء ألفشل فى عدم إنهاء مسابقة الدورى قبل إقامة كأس الأمم الأفريقية .

محمد إبراهيم يغازل جروس قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

يغازل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى، قبل مواجهة نهضة بركران المغربى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

صور.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمركز شباب الجزيرة

خصص مركز شباب الجزيرة، منفذا لتذاكر بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019" بعد انطلاق موقع تذكرتى لتسجيل الراغبين فى حضور المباريات.