شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يشارك فى جزء من تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

وكان بوطيب يخضع لبرنامج تأهيلي الفترة الأخيرة وشارك فى جزء من تدريبات المستبعدين أمس الثلاثاء، قبل أن يشاركفى جزء من المران الجماعي وظهر بحالة جيدة اليوم، ويسعى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، لتجهيز اللاعب من أجل قيادة هجوم الأبيض أمام نهضة بركان، فى ظل غياب عمر السعيد بسبب الإيقاف.

و كان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.