شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تشكيله أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لخوض قمة الأهلى بعد قليل ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. وجاء التشكيل كالتالى … حارس مرمى .. محمد فوزي خط الدفاع .. أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم. Advertisements خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدي وأمامهم .. محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي خط الهجوم .. كريم بامبو . على مقاعد البدلاء .. كمال السيد – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – محمد هاشم – محمد الضرف – حازم مرسي.

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