شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يكتفى بثنائية نظيفة فى النجوم بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والنجوم المقامة حاليا فى الأسبوع الـ33 بالدورى على ستاد الدفاع الجوى، بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين.

سيطر بيراميدز على أحداث الشوط الأول، أمام تراجع النجوم الذى هبط رسميا للقسم الثانى، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز بالهدف الأول فى الدقيقة 3 من عمر المباراة، قبل أن يضيف سيفوينتس الهدف الثاني داخل شباك النجوم في الدقيقة 15، لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 2-0.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدفا.