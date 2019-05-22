محمد فاروق يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول أمام النجوم بعد 3 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فريق بيراميدز الهدف الأول له فى شباك النجوم، بتوقيع لاعبه محمد فاروق في الدقيقة 3 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا فى الأسبوع الـ33 على ستاد الدفاع الجوى.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدف .
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