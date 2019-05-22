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وفد نهضة بركان يُلبى دعوة رئيس الزمالك على الإفطار ويشيد بحسن الاستقبال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وفد من نادي نهضة بركان داخل مقر القلعة البيضاء، والذى لبي دعوة رئيس نادي الزمالك على الافطار وتفقد الوفد منشأت النادي من خلال جولة اصطحبهم فيها احمد مرتضى وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل.

 

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ومن جانبه تحدث مضران عبد المجيد الرئيس المنتدب لنادي بهضة بركان ورئيس بعثة الفريق في القاهرة حيث اشاد بحسن الاستقبال من مسئولي الزمالك على رأسهم المستشار مرتضى منصور قائلاً: "هذه الزيارة اثرت فينا للغاية ، كرم استقبال وبالفعل صدقت مقولة إذا اكرمت الكريم ملكته ونحن لم نلقى إلا الكرم من الزمالك ومجلسه منذ وصولنا إلى مصر".

 

وتابع: " سمعت كثيرا عن مرتضى منصور وأنه رجل كريم وحسن التعامل وأفتخر بلقائه والتعرف عليه فجسر المحبة بين الناديين والبلدين ممتد على مدار السنوات، كرة القدم هدفها توحيد الشعوب وفي النهاية المنافسة تكون في الملعب بين اللاعبين".

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