شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رد فعل مروان محسن على توهان وليد أزارو أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من التوهان للمهاجم المغربى وليد أزارو بمنطقة الـ18 لفريق الإسماعيلى ورد فعل المهاجم مروان محسن من على دكة البدلاء فى المباراة التى تجمعهم ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز بملعب برج العرب فى الأسكندرية . وجاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو. بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم : كريم بامبو . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رد فعل مروان محسن على توهان وليد أزارو أمام الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.