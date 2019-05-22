شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مباراة الأهلى و الإسماعيلى "بطولة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن مباراة اليوم بين الأهلى والإسماعيلى تشهد منافسة قوية من قبل لاعبى الفريقين على أرض الملعب بسبب دافع كل منهم لحصد الثلاث نقاط .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة on sport أن مباراة الاهلى والاسماعيلى تتعبر بطولة خاصة لجمهور الدراويش وهذا الامر يظهر خلال السنوات الماضية .

وأشار عماد متعب أن بداية المباراة تشهد شراسه هجومية من قبل لاعبى الاهلى لاحراز هدف التقدم و الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط فى مشوار المنافسة على بطولة الدورى الممتاز والبقاء فى تصدر جدول البطولة .

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الأهلى يخوض مباراة الاهلي مُتربعاً على قمة الدوري بـ73 نقطة ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.