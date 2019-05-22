شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو ورمضان صبحى يهدران فرصة هدف تقدم الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر وليد أزارو ورمضان صبحى لاعبا الأهلى، فرصة هدف محقق بعدما مرر حسين الشحات كرة عرضية أمام مرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 38 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي، وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم، وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم .. كريم بامبو.