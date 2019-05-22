سوبر كورة يكشف قيمة مكافأة لاعبى الزمالك لحصد الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، لـ"سوبر كورة" قيمة المكافأة التى حددها المجلس الأبيض، للاعبى الفريق الكروى، حال حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الحالى.

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