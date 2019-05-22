شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صدام رؤوس بين أيمن أشرف ومصطفى فارس فى مباراة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصطدم أيمن أشرف لاعب الأهلى، فى رأس مصطفى فارس لاعب الإسماعيلى، لتتوقف المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز، لحين تلقى اللاعبان العلاج، خاصة وأن أيمن أشرف يخوض المباراة بواقى الوجه نظرًا لإصابته بكسر فى الحاجز الأنفى.

وجاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

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بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي، وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم، وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم .. كريم بامبو.