كاميرا سوبر كورة ترصد كيف أصبح شارع جامعة الدول العربية بسبب تذاكر الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع جامعة الدول العربية تكدسا مروريا شديد بسبب التواجد الجماهيري أمام مقر نادي الزمالك علي البوابة الرئيسية. لمشاهدة الحالة المرورية أمام الزمالك عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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