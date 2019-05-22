شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والأسماعيلي ببرج العرب في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي والاسماعيلي بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من شريف إكرامي ومروان محسن ورامي ربيعة وجيرالدو وجونيور اجايي وصالح جمعة أحمد فتحي.

فيما يضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو

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ويأتي في على مقاعد البدلاء.. كمال السيد – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – محمد هاشم – محمد الضرف – حازم مرسي.

الأهلى يخوض مباراة الاهلي مُتربعاً على قمة الدوري بـ73 نقطة ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.