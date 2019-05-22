"فيفا" يعلن الموقف النهائي لعدد منتخبات مونديال قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ اليوم الأربعاء عدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم في قطر 2022 إلى 48 منتخبا، واستمرار عدد المشاركين عند 32 فريقا.

وذكر فيفا على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم "تمشيا مع استنتاجات دراسة الجدوى التي وافق عليها مجلس فيفا في اجتماعه الأخير، بحث كل من فيفا وقطر جميع إمكانيات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا عن طريق إشراك الدول المجاورة مع قطر في استضافة المونديال".

وأضاف فيفا "بعد عملية تشاور شاملة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن تقديم مثل هذا الاقتراح الآن".

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أوضح فيفا "بالإضافة إلى ذلك، استكشف فيفا وقطر مرة أخرى جدوى استضافة قطر لبطولة مكونة من 48 منتخبا عن طريق خفض بعض متطلبات فيفا الرئيسية".

وتابع "خلص تحليل مشترك، في هذا الصدد، إلى أنه بسبب المرحلة المتقدمة من الاستعدادات والحاجة إلى تقييم مفصل للتأثير اللوجيستي المحتمل على البلد المضيف، سيتطلب الأمر مزيدا من الوقت ولا يمكن اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في يونيو المقبل، لذلك تقرر عدم متابعة هذا الخيار.

واختتم فيفا بيانه قائلا "سبتقى كأس العالم عام 2022 بمشاركة 32 منتخبا، كما كان مخططا له في الأصل، ولن يتم تقديم أي اقتراح بخصوص هذا الأمر خلال اجتماعات الجمعية العامة (كونجرس) فيفا القادم في الخامس من يونيو المقبل".