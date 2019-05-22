تعرف على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي تبديلان من خلال الدفع بحسام عاشور للمشاركة في وسط الملعب بدلاً من حمدي فتحي والذي يغيب عن مباراة الليلة بسبب الإيقاف.

وكان حمدي فتحي شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي في مباراة انتهت لصالح الأحمر بنتيجة (2-0) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ32.

في المقابل، سيعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى ليكون بدلاً من أحمد فتحي، كما سيشارك وليد سليمان أساسيًا بدلاً من صالح جمعة والذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة بفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة أيضًا.