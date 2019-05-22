الزمالك يعلن موعد المعسكر استعدادا لمواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، على موعد المعسكر المغلق استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربي.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان يوم الأحد المقبل بملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، بأن جروس قرر دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة استعدادا للمباراة.

وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر قبل المباراة بـ48 ساعة على العكس من الاسلوب المتبع بالانتظام في معسكر مغلق قبل المباراة بـ24 ساعة.

الجدير بالذكر، أن الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بملعب الأخير، بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة.