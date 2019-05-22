غدًا.. انطلاق كأس العالم للكانوي والكياك بمشاركة منتخب مصر

تنطلق فاعليات كأس العالم للكانوي والكياك في بولندا غدا يشارك اللاعب أحمد البدويهى غدا فى سباق1000متر مع لاعبين من بولندا والسويد والنمسا واليابان فى سباق1000متر مع لاعبين من بولندا والسويد والنمسا واليابانوالدانمارك وصربيا وكازاخستان. وايضا يشارك الثنائى أحمد البدويهى ومؤمن مهران فى زوجى كياك 200متر بمشاركة قوارب من إسبانيا -بريطانيا -بولندا-ألمانيا –التشيك.

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