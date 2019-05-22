الفيفا يدرس التراجع عن زيادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم بقطر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية ان الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نسخة كاس العالم بعام 2026.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية، أن الفيفا يفكر في التخلي عن

فكرة إقامة مونديال 2002 في قطر بـ 48 منتخب، حيث إنه سيكون من الصعب مشاركة قطر مع دولة مجاورة في التنظيم، نظراً للخلافاتبينها وبين جيرانها.

وأشارت الصحيفة أن رئيس الإتحاد الدولي بصدد الإعلان عن الإبقاء على مشاركة 32 منتخب فقط في كأس العالم المقبلة بقطر، مع زيادة العدد إلى 48 في نسخة 2026 والتي ستقام بالإشتراك بين 3 دول، وهي أمريكا وكندا والمكسيك.