بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب لعدم تكافؤ الفرص بالدوري

قرر نادى بتروجيت عدم خوض مباراته ضد المقاولون العرب، التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلالبمبدأ المساواة بين جميع الأندية.
ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم إستبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولا قبل مواجهة بتروجيت، وأيضا لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب
ويصر نادي بتروجيت على خوض الاسبوع الاخير 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميما لمبدأ تكافؤ الفرص وهذة أبسط حقوق النادي، وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك أتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادى وتميز فرق عن الأخرى.
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