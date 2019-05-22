فيديو.. جماهير الزمالك تطالب بزيادة الجماهير في نهائي الكونفيدرالية

احتشدت جماهير الزمالك أمام مقر النادي، مطالبة بزيادة عدد التذاكر المخصصة لجمهور الفريق لمساندته أمام نظيره نهضة البركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ووافقت الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع لمساندة الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الاحد المقبل. لمساندة الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الاحد المقبل. وتنفرد بوابة الوفد" بفيديو لجمهور الزمالك امام Advertisements مقر النادي مطالبة بزيادة أعداد تذاكر نهائي الكونفيدرالية. وطالبت جماهير الزمالك بزيادة أعداد تذاكر المباراة نظرًا للتوافد الكبير من الجماهير لشراء تذاكر نهائي الكونفيدرالية. الجدير بالذكر أن الزمالك تعرض للهزيمة بهدف دون رد في ذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة البركان المغربي. شاهد الفيديو:

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