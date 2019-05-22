شاهد.. رئيس نادي بيراميدز يؤازر الفريق أمام النجوم

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وصل قبل قليل حسام البدري رئيس نادي بيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام النجوم في الدوري المصري.
ويلتقي بيراميدز مع النجوم فيالعاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ٣٠ يونيو "الدفاع الجوي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
وتواجد البدري بصحبة مصطفى ييلماز نائب المدير التنفيذي للنادي في المقصورة الرئيسية للملعب، من أحل مساندة الفريق في مباراته قبل الأخيرة بالدوري.
وضمن بيراميدز المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد أن تأكد حصوله على المركز الثالث.
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