بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي

استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي الثلاثي مصطفى شوبير حارس المرم وناصر ماهر وهشام محمد لاعبي الفريق من لقاء الإسماعيلي ماهر وهشام محمد لاعبي الفريق من لقاء الإسماعيليبالدوري. ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس شريف إكرامي وصالح جمعة ورامي ربيعة والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو ومروان محسن وأحمد فتحي.

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