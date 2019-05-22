دروجبا: محمد صلاح ملك مصر وأفريقيا.. أحب تواضعه

أثنى ديديه دروجبا أسطورة الكرة الأفريقية ومنتخب كوت ديفوار السابق، بنجمنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، ومستواه الذي وصل إليه.

وقال دروجبا في تصريحات تلفزيونية أن صلاح لاعب رائع وشخص رائع أيضًا، وهو ملك مصر و ملك أفريقيا حاليًا.

وأضاف أسطورة الكرة الأفريقية: "صلاح رجل

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رائع يحب الخير للجميع لذلك الجميع يحترمه و يقدره، أنا أحب تواضعه، نحن دائما على تواصل مع بعضنا".

وتابع: "دائما هو يسمع للنصائحي ، هو أخي وسعيد لما وصل إليه حتي الآن مع ليفربول".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، يوم ١ يونيو المقبل.

وكان صلاح ودروجبا قد تزاملا ضمن صفوف تشيلسي، عندما أنضم صلاح للبلوز خلال فترة جوزيه مورينيو مدرب الفريق الثانية حينها، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا ثم روما، ثم يعود إلى ليفربول ويسطر نفسه مع الفريق ضمن نجوم الدوري الإنجليزي وأرقامًا قياسية حتى الأن مع الريدز.