السيطرة على حريق في فرع الأهلي في الشيخ زايد

تعرض فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد لحريف محدود، بعد الإفطار بدقائق قليلة، قبل أن يتم السيطرةعليه.
وكان نشب حريق في أحد الأكشاك داخل فرع الأهلي بالشيخ
زايد بعد الإفطار، وتم السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية، حيث كانت تلفياته محدودة للغاية.
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