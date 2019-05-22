السيطرة على حريق في فرع الأهلي في الشيخ زايد

تعرض فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد لحريف محدود، بعد الإفطار بدقائق قليلة، قبل أن يتم السيطرة عليه. عليه. وكان نشب حريق في أحد الأكشاك داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد بعد الإفطار، وتم السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية، حيث كانت تلفياته محدودة للغاية.

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