الحاوي يعود لتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، وذلك في المباراة التي تقام في تمام العاشرة مساء اليومعلى ملعب برج العرب، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات.
خط الهجوم : رمضان صبحي، وليد سليمان، وليد أزارو.
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