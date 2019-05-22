كريم بامبو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء الأهلي بعد قليل ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري. وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي كالتالي.. في حراسة المرمى: محمد فوزي Advertisements خط الدفاع: أحمد ايمن، محمود متولي، باهر المحمدي، أسامة ابراهيم. خط الوسط: محمود دونجا ، عماد حمدي، محمد صادق، مصطفى فارس خط الهجوم:محمد الشامي، كريم بامبو . على مقاعد البدلاء .. كمال السيد – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – محمد هاشم – محمد الضرف – حازم مرسي.

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