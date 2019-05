اونلاين | كورة أونلاين يلا شوت ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر الدوري المصري بدون تقطيع ahly goal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أونلاين يلا شوت ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر الدوري المصري بدون تقطيع ahly goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ASC لايف: مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة أونلاين يلا شوت ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر الدوري المصري بدون تقطيع سيطرة تامة للأحمر

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة اونلاين يوتيوب في الدوري المصري الممتاز، قمة كروية كلاسيكية من العيار الثقيل بين المارد الأحمر والدراويش على ملعب برج العرب الإسكندرية بعد ضمان الفريق الأصفر البقاء رسمياً بالمسابقة بث مباشر مباراة الاهلي يلا شوت، ونرصد نقل حي مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم بث مباشر on sport كورة ستار.

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت، وتقام مباراة الاهلي والاسماعيلي مباشر kora star ضمن الجولة الثامنة عشر من البطولة المحلية في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر وستكون مًذاعة عبر شاشة قناة أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة ونايل سبورت بتعليق أشرف محمود، ونرصد روابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف yalla shoot يلا شوت حصري جوال لمتابعي الساحرة المستديرة.

الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة ستار، وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعدما تقدم الإسماعيلي في النتيجة عن طريق لسعد الجزيري قبل أن يتعادل للأحمر محمد شريف في الوقت بدل الضائع، وننقل لكم مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا كورة اون لاين kora live تابع لايف يوتيوب بجودة عالية اتش دي.

مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر kora online، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعدما جمع 73 نقطة، فيما يحتل الاسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة ويأمل الفريقان في حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوارهم نحو تحقيق أهدافهم المختلفة بالموسم الكروي الحالي، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد الاسماعيلي مباشر نايل سبورت.

بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي بدون تقطيع ستكون متاحة لمشاهدي كرة القدم بجودة عالية كما تعودتم دائماً.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت للحكم محمد معروف وسيعاونه كلاً من هاني خيري وسامي هلهل، فيما سيكون الحكم الرابع هو محمد نهاد.

ولم ينجح الاسماعيلي من تحقيق الفوز على الأهلي منذ ثمان سنوات عندما أنتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل في فك العقدة وإسعاد الجمهور.

تشكيلة الاهلي الرسمية: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني، خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور – عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي، وفي الهجوم: وليد أزارو، ويتواجد على دكة الاحتياط: شريف إكرامي – صالح جمعة – رامي ربيعه – أحمد فتحي – جيرالدو – أجايي – مروان محسن.

أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين على أرضية الملعب.