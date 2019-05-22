اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر .. كورة لايف .. يلا شوت .. تابع لايف .. كورة ستار .. كل حصري .. Cool Kora

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نتابع معكم مباراة مؤجلة اليوم يلا شوت الاهلي والاسماعيلي، تابع لايف ماتش الاهلي والاسماعيلي اليوم على قناة اون سبورت إتش دي وقناة نايل سبورت، حيث يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي على ملعب برج العرب، في آخر ثلاث جولات بالدوري المصري بشكل عام، ويأمل الأهلي في الفوز في آخر 3 مباريات من اجل الفوز بالدوري، ويأمل الزمالك في تعثر الأهلي من أجل الوصول لصدارة الدوري مرة أخرى، تابع رابط الاهلي والاسماعيلي اليوم الاسطورة Livehd7

مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 على ملعب برج العرب، مباراة مؤجلة من يوم 23 ديسمبر 2018، التحكيم محمد معروف عيد ومساعد حكم سامي هلهل وهاني خيري، حكم رابع محمد نهاد، التعليق حاتم بطيشة، مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وتنطلق المباراة على قناة أون سبورت والنايل سبورت، وتذاع المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

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إثارة في الدوري المصري الآن، وصراع الصدارة بين الأهلي والزمالك، حيث خرج رسميًا نادي بيراميدز من صراع صدارة الدوري، وأصبح الآن السباق بين الأهلي والزمالك، ونتابع معكم الآن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اليوم الاهلي والاسماعيلي.

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النادي الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة، من أصل 31 مباراة وفاز في 23 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات فقط، بينما نادي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة من أصل 31 مباراة فاز في 10 مباريات، وتعادل في 11 مباراة وخسر في 10 مباريات، ويعد الفارق بين الأهلي والزمالك نقطة واحدة فقط في حالة فوز الزمالك بالمبارتين المؤجلتين له، حيث يقع الزمالك في المركز الثالث 66 نقطة ولكن بعدد مباريات 29 فارق مبارتين بينه وبين الأهلي، ونتابع معكم كل جديد.

رابط بث الاهلي والاسماعيلي

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