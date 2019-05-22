اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الأهلي والإسماعيلي في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز 2019،المارد الأحمر يطمح لمواصلة تفوقه في الفترة الأخيرة وإضافة سادس إنتصار علي التوالي، من أجل مواصلة الصدارة، وقطع الطريق نحو التتويج الأصعب في تاريخه، في مواجهة ستكون صعبة للغاية ضد نظيره الإسماعيلي، والذي نجح في الفوز في المواجهة الأخيرة بعد أن فشل في ذلك منذ فترة كبيرة، ولكن الجميع يؤكد أن إنتصار الدراويش علي حساب نادي الداخلية لم يكن دليل قوة الفريق السامبا المصرية، وإنما يكمن في ضعب المنافس بعد فشله في النجاة من الهبوط.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة، والنيل للرياضية بتعليق أشرف محمود..

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 21 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.