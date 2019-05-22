اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي لايف.. بث مباشر alahly vs ismaily live رابط حي وسريع

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الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة ستار، وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعدما تقدم الإسماعيلي في النتيجة عن طريق لسعد الجزيري قبل أن يتعادل للأحمر محمد شريف في الوقت بدل الضائع، وننقل لكم مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا كورة اون لاين kora live تابع لايف يوتيوب بجودة عالية اتش دي.

مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر kora online، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعدما جمع 73 نقطة، فيما يحتل الاسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة ويأمل الفريقان في حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوارهم نحو تحقيق أهدافهم المختلفة بالموسم الكروي الحالي، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد الاسماعيلي مباشر نايل سبورت.