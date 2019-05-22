اونلاين | بث مباشر onsport مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم 22-5-2019| كورة لايف ماتش ahly عبر قناة اون سبورت kora online

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بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم 22-5-2019| كورة لايف ماتش ahly عبر قناة اون سبورت

بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، فى اطار مباريات الدورى المصرى، و الذى يقترب من نهايته، حيث تقام اليوم المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدورى، فريق الأهلى يحتل الأن صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بينما يأتى الاسماعيلى فى مركز متأخر برصيد 41 نقطة، و كان يعانى طوال الموسم ، النادى الأهلى خرج من بطولة أفريقيا، و ينافس بقوة على بطولة الدورى و بريد الاستمرار بالفوز لمصالحة جمهوره، و المباراة ستقام اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر اليوم

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kora star مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم على ملعب برج العرب فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت دولة الامارات.

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بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي فى الدورى المصرى المباراة المؤجلة من الاسبوع ال18 و هى مذاعة على قناة اون سبورت الرياضية و قناة النيل للرياضة و ستكون المباراة بتعليق حاتم بطيشة.