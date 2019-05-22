اونلاين | يلا شوت AhLy TV مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر تابع مباراة (الأهلي) اليوم AhLY ToDaY لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت AhLy TV مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر تابع مباراة (الأهلي) اليوم AhLY ToDaY لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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يلا شوت الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، مباراة اليوم الاهلي ضد الاسماعيلي على ملعب برج العرب، حيث يسعى الأهلي لمواصلة الإنتصارات من أجل التتويج بالبطولة الهامة بالدوري المصري الممتاز، ونتابع معكم رابط ماتش الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم، تابع لايف الاسطورة Livehd7 اليوم على قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت، ونتابع معكم ماتش الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم لايف.

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ماتش الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم في الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 12 صباحًا بتوقيت الإمارات، على قناة أون سبورت إتش دي وقناة النيل للرياضة، وكذلك نتابع معكم المباراة المؤجلة من الأسبوع 18 مباراة الاهلي ضد الاسماعيلي، على ملعب برج العرب، التحكيم محمد عيد مساعد حكم سامي هلهل، الحكم الرابع محمد نهاد، التعليق حاتم بطيشة، مباراة العودة اليوم بالدوري المصري الاهلي ضد الاسماعيلي.

الاهلي ضد الاسماعيلي

مباراة الذهاب كانت على استاد السلام في يوم 2 أغسطس 2018 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل هدف الأهلي محمد شريف، وسجل هدف الإسماعيلي اللاعب سعد الجزيري، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم، التي يسعى فيها النادي الأهلي للمحافظة على فارق النقطة بينه وبين الزمالك، ونتابع معكم ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اليوم.

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الأهلي المصري خاض 31 مباراة ومعه 73 نقطة حتى الآن في الصدارة، والزمالك المصري خاض 29 مباراة ومعه 66 نقطة والفارق بين الزمالك والأهلي في حال فوز الزمالك بمبارياته المؤجلة يصبح نقطة واحدة فقط، أي أن الأهلي في حاجة للفوز بالثلاث مباريات المتبقية من أجل الفوز بالدوري، والزمالك يأمل في تعثر الأهلي في أي مباراة، من أجل الفوز بالمباريات المتبقية له والوصول لصدارة الدوري، وخرج نادي بيراميدز من صراع الصدارة بعد أن خاض 32 مباراة برصيد 66 نقطة.

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