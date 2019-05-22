اونلاين | رابط hd الأهلي اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت YouTube يلا لايف مباراة الأهلي ahli champion

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط hd الأهلي اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت YouTube يلا لايف مباراة الأهلي ahli champion والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحديا جديدا مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي حيث يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي والتي ستقام على أرضية ملعب برج العرب في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2019 ميلادية في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي لايف.

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي

في مباراة قوية وشرسة يسعى المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم ويوفر موقعنا يلا شوت بلس خدمة مميزة لمتابعة مباراة اليوم مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ويدخل الأهلي موقعة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز للاستمرار في التربع على قمة البطولة حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الأول برصيد 73 نقطة وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على إنبي بثنائية نظيفة في المباراة الأخيرة له بالدوري ولن يقبل مسئولو القلعة الحمراء بأي تعثر في بطولة الدوري خاصة بعد خسارة الفريق للقبي دوري أبطال إفريقيا بعدما سقط بخماسية قاسية على يد صن داونز في الدور ربع النهائي وهي الهزيمة الأسوأ في تاريخ الفريق الإفريقي ووداع بطولة كأس زايد من دور الـ16 على يد الوصل الإماراتي ويعتمد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لقياده المارد الأحمر للفوز السادس على التوالي والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب ويعول الفريق كثيرا على قدرات كل من رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا ومروان محسن والدولي التونسي علي معلول مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بدون تقطيع.

Advertisements

منتشيا بفوزه على الداخلية يبحث الإسماعيلي عن مواصلة نغمة الانتصارات وسنقدم بث مباشر لمباراة اليوم برابط سريع عبر yalla shoot plus مشاهدة مباراة الإسماعيلي اليوم ويعيش الدراويش فترة صعبة في الموسم الحالي بعدما خسر كل الألقاب التي شارك فيها حيث خرج من دور الـ16 لبطولة كأس زايد بعد الخسارة أمام الرجاء البيضاوي واحتل المركز الأخير مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ويحتل الفريق المركز السابع في جدول المسابقة المصرية برصيد 41 نقطة وحقق الفوز في أخر مبارياته على الداخلية بثنائية سجلها كريم بامبو ومحمود متولي وسيدفع محمود جابر المدير الفني المؤقت للفريق والذي تولى المهمة الفنية خلفا للبلجيكي سيدومير بتشكيلته المعتادة مع الاعتماد على كل من عبد الرحمن مجدي وشيلونجو وباهر المحمدي لقيادة الفريق للفوز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن تنطلق مباراة اليوم في العاشرة مساء اليوم الأربعاء والتقى فريقا الأهلي والإسماعيلي في 114 مباراة في الدوري الممتاز نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في 59 مباراة مقابل 22 إنتصارًا للدراويش وحسم التعادل نتيجة 33 مواجهة وسجل الأهلي 167 هدفًا في شباك الإسماعيلي مقابل 93 هدف سكنت الشباك الحمراء ودائما ما تكون الإثارة حاضرة في مواجهات الفريقين ببطولة الدوري ومن المنتظر أن يتواجد على مقاعد الأهلي العديد من الأوراق الرابحة في مقدمتها ناصر ماهر وجونيور أجايي الذي تم ضمه لقائمة منتخب نيجيريا الأولية لأمم إفريقيا 2019 بينما ستكون أيضا دكة الدراويش مليئة بالعناصر المهمة كمحمد الشامي صانع ألعاب الفريق وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز على الأهلي منذ 8 سنوات.