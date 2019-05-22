اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 22-05-2019 الدوري المصري yALLa sHOOt يلا

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 22-05-2019 الدوري المصري، يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة فريق الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد برج العرب، والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلاً منهما،ويخوض فريق الاسماعيلي مباراته وهو يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة، جمعها من خلال 31 مباراة إلا إنه يأمل أن يستغل حالة الإنتعاش التي يعيشها خلال هذا الموسم، ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة متميزة للاعب حازم مرسي مهاجم وهداف الناشئين وذلك للمرة الأولى، بالإضافة إلى عودة اللاعب باهر المحمدي مدافع الفريق الدولي.

الإسماعيلي Vs الأهلي.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 18).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلق : لم يحدد بعد .

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نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (1-1) الإسماعيلي.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .