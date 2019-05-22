اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر 22-05-2019 الدوري المصري تابع لايف مباراة الاهلي (بطل الدوري) جول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر 22-05-2019 الدوري المصري تابع لايف مباراة الاهلي (بطل الدوري) جول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر 22-05-2019 الدوري المصري

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر 22-05-2019 الدوري المصري

نتابع معكم الليلة منافسة اخرى ضمن منافسات الدوري المصري والتي ستجمع النادي الاهلي المصري مع نظيره النادي الاسماعيلي ضمن مباريات الدوري المصري .

تعتبر هذه المباراة من اهم المباريات التي سيخوضها النادي الاهلي في الدوري المصري ،خاصة بعد ان تصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري بعد صعوبات قد مر بها في اخر مباريات له في الدوري المصري ،فقد تصدر سابقا نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري ،ولحق به نادي الزمالك وتصدر هو ايضا ترتيب الدوري المصري قبل انا يستعيد النادي الاهلي صدارة الترتيب قبل بدء هذه المباراة التي ستجمعه مع نظيره النادي الاسماعيلي في الدوري المصري.

الجدير بالذكر ان الاهلي وصل إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الاسماعيلى الليلة ، إذا جمع المارد الأحمر منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 66 نقطة.

موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي والقنوات الناقلة لمباراة الاهلي المصري والاسماعيلي في الدوري المصري

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سوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 م .العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل عبر قناتي ON Sport وNile Sport.

بطاقة مباراة الاهلي والاسماعيلي وموعد المباراة في بعض البلدان:

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 18)

.القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport

.الملعب : استاد برج العرب

.المعلقين : حاتم بطيشة (ON) + أشرف محمود (Nile)

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .10:00 مساءاً بتوقيت مصر .11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .11:00 مساءاً بتوقيت العراق .10:00 مساءاً بتوقيت السودان .11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .9:00 مساءاً بتوقيت تونس .9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .11:00 مساءاً بتوقيت قطر.8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .