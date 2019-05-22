اونلاين | يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر رابط TV AHLI مباراة الأهلي اليوم Taktikora li

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى .

الإسماعيلى ضد الأهلى

ووصل الأهلى إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الإسماعيلى الليلة، إذا جمع المارد الأحمر منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 66 نقطة والذى يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربى، الجونة، والأهلى، بينما فقد فريق بيراميدز أى فرصة فى المنافسة على لقب الدورى بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

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إذا حافظ الأهلى والزمالك على نتائجهما الإيجابية دون انتظار تعثر أى منهما فى الجولات المتبقية، ستضطر الجماهير المصرية إلى الانتظار حتى الجولة الـ34 الأخيرة من عمر المسابقة لتحديد بطل النسخة الحالية من مسابقة الدورى.

وفى حال عدم تعثر القطبين، سيبقى فارق النقطة بين الأهلي المتصدر والزمالك الوصيف، ليكفى الأحمر التعادل من أجل ضمان التتويج باللقب، بينما سيتحتم على الزمالك تحقيق الفوز لاعتلاء القمة بفارق نقطتين واستعادة اللقب.