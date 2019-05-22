رياضة | طلعت يوسف.. مُتخصص إنقاذ الإتحاد السكندري من "الهبوط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف.. مُتخصص إنقاذ الإتحاد السكندري من "الهبوط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة القادمة فقط أمام نادى سموحة فى الاسبوع الـ 34 و الأخير من عمر مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2018-2019، وستكون مهمة "يوسف" إنقاذ زعيم الثغر من الهبوط بعدما تعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وأكد "طلعت يوسف" المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري أن مهمته مع زعيم الثغر ستكون مقتصرة على قيادة الفريق في مباراة سموحة القادمة فقط، في محاولة لإنقاذ الاتحاد من الهبوط لدوري القسم الثاني، مشيرًا إلي أن دوره مع الفريق سينتهي يوم 3 يونيو القادم، ولن له أي علاقة بالفريق السكندري في مباريات كأس مصر.

وأوضح طلعت يوسف في تصريحات إذاعية اليوم، أنه سبق وتولي قيادة فريق الاتحاد السكندري في ظروف مشابهة لتلك الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الموسم الحالي، حيث قاد الفريق في مباراة واحدة موسم 1999-2000 ضد فريق مزارع دينا وكان يحتاج "زعيم الثغر" للفوز فقط لضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة، وفاز الفريق بالفعل بهدف دون رد.

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وتكرر الأمر نفسه في موسم 2001-2002 وكانت المباراة هذه المرة ضد غزل السويس في "السويس" وكان يحتاج الفريق للفوز أو التعادل، ونجح في تحقيق تعادلًا ثمينًا بهدف شهير سجله "الوكيل سلامة" في الوقت القاتل، ليضمن للفريق السكندري البقاء بالدوري الممتاز هذا الموسم.

الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، وينافس 5 فرق على الهروب من بطاقة الهبوط الأخيرة بالدوري الممتاز وهم، الانتاج الحربي (37 نقطة)، وادي دجلة (37 نقطة)، الجونة (36 نقطة)، حرس الحدود (36 نقطة)، بتروجيت (34 نقطة).

يا تري هل ينجح طلعت يوسف في قيادة الاتحاد السكندري للعبور لبر الأمان والبقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل، أم يخسر مباراته المقبلة أمام سموحة ويهبط بالفريق للقسم الثاني؟