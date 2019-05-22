رياضة | برشلونة يفكر في التعاقد مع مهاجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفكر في التعاقد مع مهاجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني في التفكير للتعاقد مع مهاجم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ليكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز في الموسم القادم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن برشلونة لن يتعاقد مع ماكسي جوميز لاعب سيلتا فيجو كبديل لـ لويس سواريز في الموسم المقبل، وذلك بعد السعر الكبير الذي فرضه مسئولي سيلتا.