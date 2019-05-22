رياضة | مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نارية

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اقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير برتغالية حسب صحيفة ريكورد، إن ‏جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي.