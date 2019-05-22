رياضة | الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن تعاقد إدارة النادي مع النجم البرازيلي روجيرو كوتينيو، قادمًا من صفوف الفيصلي، في فترة الإنتقالات الصيفية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي صورة للاعب معلقًا عليها : "إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

والجدير بالذكر أن كوتينيو خاض 28 مباراة مع فريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح خلالها في إحراز ثمانية أهداف.