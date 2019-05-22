رياضة | إنتر ميلان يؤجل التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يؤجل التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو فريق إنتر ميلان الإيطالي تأجيل التعاقد مع اللاعب البرازيلي دانيلو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، إن ‏إنتر ميلان يواجه مشكلة في السعر الذي يطلبه مانشستر سيتي مقابل بيع دانيلو في الفترة الحالية.

وكان طلب إدارة مانشستر سيتي 30 مليون يورو، ثم انخفض إلى 26 مليون يورو، والآن الإنتر ينتظر رأي مدربهم القادم إذا كان أنطونيو كونتي، فهو يعتقد بأن هذه الصفقة ليست أولوية بالنسبة له في الصيف.

يذكر أن دانيلو يواجه مشكلة مع فريق مانشستر سيتي، وهي عدم المشاركة بشكل أساسي خلال الموسمين الماضيين، مع وجود والكر الظهير الأيمن الذي يعتمد عليه بيب جوارديولا مدرب السيتي.