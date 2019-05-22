رياضة | هل يستحق عبد الله جمعة التواجد في منتخب مصر؟.. الأرقام تُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستحق عبد الله جمعة التواجد في منتخب مصر؟.. الأرقام تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المكسيكي "أجيري" لإنتقادات عنيفة بعد إعلان القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين.

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجآت عديدة بعد استبعاد بعض اللاعبين الذين يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا 2019 وأبرزهم عبد الله جمعة لاعب الزمالك والذي قدم موسمًا رائعًا رفقة الفارس الأبيض هذا الموسم خاصة في مركز الظهير الأيسر والذي يحتاجه له منتخب الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

- أرقام عبد الله جمعة مع الزمالك:

- عبد الله شارك في 36 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات هذا الموسم (19 بالدوري الممتا - 15 بالكونفيدرالية - 1 مباراة بكأس مصر - 1 بكأس زايد للأندية الأبطال)، وبلغت دقائق اللعب الفعلية له 2932 دقيقة لعب.

Advertisements

- شارك "جمعة" في 19 مباراة بالدوري الممتاز بواقع 1402 دقيقة لعب وصنع هدف وحيد.

- كما شارك في 15 مباراة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي بواقع 1350 دقيقة لعب وصنع 3 أهداف.

- خاض "جمعة" مباراتين في كأس مصر وكأس زايد للأندية الأبطال 180 دقيقة ولم يسجل أو يصنع.

- بلغت تسديدات نجم الزمالك 21 تسديدة، والعرضيات الصحيحة له 20 بينما عرضياته الخاطئة 56 عرضية.

- نجح "جمعة" في قطع الكرات 256 مرة، والمرواغات 40، بينما نجح في صناعة الفرص لزملائه 14 مرة، وتشتيت الكرة بشكل صحيح 18 مرة.