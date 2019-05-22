رياضة | عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة النجوم بعد قليل بالدوري الممتاز.
وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-
حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع : عمر جابر - علي جبر - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد فاروق
خط الهجوم : جون سيفونتيس - عمر خربين.
أما البدلاء :-
مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فتحي - رجب بكار - ناصر منسي - عبد الله بكري - كينو