رياضة | وادي دجلة يحدد سعر محمد عبد العاطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يحدد سعر محمد عبد العاطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط نادي وادي دجلة الحصول على 20 مليون جنيه مقابل التفريط في خدمات محمد عبد العاطي لاعب الفريق للزمالك خلال الموسم المقبل.

وجاء ذلك بعد المفاوضات التي قام بها مسئولو نادي الزمالك مع اللاعب والرغبة في الحصول على خدماته لكنه طلب من إدارة الأبيض بالعودة إلى نادي دجلة والتفاوض معه بسبب ارتباطه بعقد معهم وصعوبة إتخاذ أي قرار بدون موافقتهم.

ويحاول مسئولو الزمالك الضغط على نادي وادي دجلة لتخفيض الجانب المالي وضم اللاعب لإعجابهم الشديد بمستوى اللاعب الذي قدم أداء مميز مع الفريق الدجلاوي في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه.

وسبق وقام الزمالك بشراء أكثر من لاعب من صفوف دجلة في السنوات الماضية وآخرهم محمد حسن بداية الموسم الجاري لكن اللاعب لم يحصل على فرصته مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بسبب عدم قناعته به بشكل نهائي.