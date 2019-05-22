رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر بتاريخ 22-05-2019 الدوري المصري (تغطية مباشرة) Sport ON

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر بتاريخ 22-05-2019 الدوري المصري (تغطية مباشرة) Sport ON والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم بث حصري “الدوري المصري” تابع لايف مباراة اليوم الاهلي

تابع الآن مباراة الأهلي اليوم يلتقي فريقي الأهلي والإسماعيلي في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز 2019،المارد الأحمر يطمح لمواصلة تفوقه في الفترة الأخيرة وإضافة سادس إنتصار علي التوالي، من أجل مواصلة الصدارة، وقطع الطريق نحو التتويج الأصعب في تاريخه، في مواجهة ستكون صعبة للغاية ضد نظيره الإسماعيلي، والذي نجح في الفوز في المواجهة الأخيرة بعد أن فشل في ذلك منذ فترة كبيرة، ولكن الجميع يؤكد أن إنتصار الدراويش علي حساب نادي الداخلية لم يكن دليل قوة الفريق السامبا المصرية، وإنما يكمن في ضعب المنافس بعد فشله في النجاة من الهبوط.

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة، والنيل للرياضية بتعليق أشرف محمود..

Advertisements

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 21 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي والإسماعيلي مباشر، علي موقعكم الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.