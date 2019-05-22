رياضة | صالح جمعة ومروان محسن يقودان بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة ومروان محسن يقودان بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي ستقام بعد قليل والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتار.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي - صالح جمعة - مروان محسن - أحمد فتحي - رامي ربيعة - جونيور أجاي - جيرالدو.

فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وهشام محمد وناصر ماهر من القائمة.