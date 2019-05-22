رياضة | تشكيل ناري للإسماعيلي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للإسماعيلي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود جابر مدرب الإسماعيلي، عن التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الأهلي بعد قليل.

ويواجه الإسماعيلى نظيره الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 للدورى.

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وسيبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من الحارس محمد فوزى، وللدفاع أسامه إبراهيم، باهر المحمدي، محمود متولى، أحمد أيمن، وللوسط عماد حمدى، محمد الشامى، مصطفى فارس، دونجا، محمد صادق، وللهجوم كريم بامبو.

وسيجلس على مقاعد البدلاء الحارس كمال السيد، ومحمد هاشم، محمد الضرف، عبد الرحمن مجدى، وجيه عبد الحكيم، شيلونجو، حازم مرسي.