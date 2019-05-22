رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور- وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : وليد أزارو.

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