رياضة | قائمة محظورات جماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة محظورات جماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس نادي الزمالك من جماهير الأبيض بالإلتزام الكامل في مواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية وعدم الخروج عن النص مع الحضور الجماهيري الكبير المنتظر.

وشدد رئيس القلعة البيضاء على ضرورة عدم مهاجمة الجانب المغربي على الإطلاق وأن يحسنوا استقبالهم والتركيز على تشجيع الزمالك فقط دون الإلتفات لأي أمور أخرى والابتعاد عن الهتافات ضد الشرطة أو ما شابه ذلك معلنًا رفضه التام لتلك التصرفات أو حتى اشعال الشماريخ وعدم الهجوم على النادي الأهلي.

وأوضح رئيس الزمالك أن الجماهير قدمت نموذج أكثر من رائع في الفترة الماضية في كل المواجهات التي حضروها على كافة المستويات سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية مطالبًا بالاستمرار على نفس النهج في نهائي الكونفدرالية وتكرار سيناريو مباراة صن داونز الجنوب افريقي في نهائي دوري أبطال افريقيا 2016.