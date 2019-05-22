رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر (تغطية مباشرة) Ahly vs Ismaily

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر (تغطية مباشرة) Ahly vs Ismaily والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي Live Koora

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء اليوم ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي Live Koora

وضمت القائمة 21 لاعباً هم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، ومروان محسن، ومحمد هاني، ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وناصر ماهر، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وعلى معلول، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وهشام محمد، ووليد أزارو، ومصطفي شوبير، وجيرالدو.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي Live Koora

وستكون مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي Live Koora

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي

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بطولة الدورى المصري الممتاز

الساعة : 22:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 23:00 مساء بتوقيت السعودية

مباراة الإسماعيلي مع الأهلي بث مباشر

مشاهدة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي

بث مباشر مباراة الإسماعيلي مع الأهلي

مشاهدة مباراة الاهلى

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي Live Koora